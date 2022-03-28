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الكرملين يعلق على فيديو تعذيب الأسرى الروس من قبل القوميين في أوكرانيا

الكرملين يعلق على فيديو تعذيب الأسرى الروس من قبل القوميين في أوكرانيا
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين شاهد اللقطات المروعة في الفيديو المتداول لمعاملة الجنود الروس، وسوف تقوم لجنة بالتحقيق في الواقعة وتقديم تقييم قانوني.

العالم ـ أوروبا

وكان الفيديو، الذي يظهر فيه قوميون أوكرانيون متطرفون يعاملون الأسرى العسكريين الروس بقسوة بالغة، ويصيبون بعضهم بالرصاص في أقدامهم، دون تقديم مساعدة طبية، قد انتشر على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" Wiebo وأدى إلى عاصفة من التعليقات، دون أن يتحدد من خلال الفيديو مكان أو وقت إطلاق النار.

وأشار كثير من المستخدمين إلى أن سلوك الجنود الأوكرانيين "نازي"، و"ينتهك اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب".

وقد أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، يوم أمس الأحد 27 مارس، بالتحقق من جميع ملابسات إساءة أسرى الحرب الروس من جانب القوميين الأوكرانيين المتطرفين.

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