الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
٠٦:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الطاقة الألماني: G7 ترفض دفع ثمن الطاقة الروسية بالروبل

وزير الطاقة الألماني: G7 ترفض دفع ثمن الطاقة الروسية بالروبل
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة الألماني، بيتر ألتماير، أن دول مجموعة السبع ترفض دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بعملة الروبل.

العالم ـ أوروبا

وجاءت تصريحات وزير الطاقة الألماني خلال اجتماع للطاقة، قال خلاله: "إن دول مجموعة السبع ترفض المطالب الروسية القائمة على عملية دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بالروبل".

وأعلنت وزارة المال الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.

ووجّه الرئيس بوتين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول "غير الصديقة"، وهي دول العقوبات.

وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20% من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أن الروبل سيستمر في الارتفاع، لا سيما بعد أن يشمل هذا القرار بيع الصادرات الأخرى لدول العقوبات بالعملة الروسية، حيث كلف بوتين ببدء تسعير الغاز أولا، قبل أن يطال التغيير باقي الصادرات.

روابط ذات صلة

الكرملين: روسيا لن تورد الغاز مجانا في حال رفضت أوروبا الدفع بالروبل

آخر التطورات في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

برلين ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

اوروبا ممتعضة لمطالبة موسكو بدفع اسعار الغاز بالروبل

ردود الفعل الأوروبية على قرار بوتين حول دفع ثمن الغاز والنفط بالروبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

115 خرقا للعدوان على الحديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

موسكو تعلن تدمير مستودعات للذخيرة في ضواحي كييف

الديمقراطي الكردستاني يقرر وقف نشاطه في بغداد

صنعاء تحيط المجتمع الدولي بمبادرة المشاط للسلام

مأرب ..مديريات الجنوبية تسير قافلة دعم للمرابطين

'وول ستريت جورنال': الاشتباه بتعرض أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين للتسمم