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أردوغان: الاتصالات مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي

أردوغان: الاتصالات مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تسير في اتجاه إيجابي.

العالم ـ أوروبا

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه، اليوم، مع الحكومة التركية، إن "الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي"، على حد تعبيره.

وقال الرئيس التركي، إنه سيعقد لقاء قصير مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما في إسطنبول، يوم غد الثلاثاء.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عقب اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم إحراز تقدم بشأن تنظيم محتمل لمثل هذا اللقاء.

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