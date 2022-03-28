الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 28-03-2022

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 28-03-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-03-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 28-03-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان: الاتصالات مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي

115 خرقا للعدوان على الحديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

موسكو تعلن تدمير مستودعات للذخيرة في ضواحي كييف

الديمقراطي الكردستاني يقرر وقف نشاطه في بغداد

صنعاء تحيط المجتمع الدولي بمبادرة المشاط للسلام

مأرب ..مديريات الجنوبية تسير قافلة دعم للمرابطين