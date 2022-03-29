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الكويت تجدد دعمها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار

الكويت تجدد دعمها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

جدد وزير الخارجية الكويتي "أحمد ناصر الصباح"، دعم بلاده لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بالحوار والطرق السلمية.

العالم - الكويت

ورد ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع الناصر، حسب بيانين للخارجية الكويتية والروسية.

وقال البيان الكويتي: إن الناصر "أكد التزام الكويت بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وجدد الناصر "دعم الكويت لكافة الجهود والمساعي الدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، وحل الأزمة في أوكرانيا بالحوار والطرق السلمية".

من جانبها أفادت وزارة الخارجية الروسية بأنه بحثت خلال المكالمة الهاتفية المسائل الحيوية للتطوير المقبل للعلاقات الروسية الكويتية الصديقة، ومن ضمنها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وذكرت أن لافروف أطلع الناصر على تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وسير المفاوضات السلمية مع السلطات الأوكرانية.

وكانت الكويت قد أعلنت، الشهر الماضي، رفضها للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وطالبت بوقفها واللجوء إلى الحوار لحل الأزمة بين البلدين.

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