تحطم مقاتلة عسكرية غربي الجزائر ومصرع طيار

العالم - الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الإثنين، تحطم مقاتلة عسكرية من طراز "ميغ 29" بولاية وهران غربي البلاد، نجم عنه وفاة طيار ونجاة ثان.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اطلعت الأناضول، على نسخة منه.

وقال البيان: "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء هذا اليوم 28 مارس/ آذار 2022 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر (ولاية وهران) بالناحية العسكرية الثانية".

وأشار الييان أنه "رغم تمكن الطيارين من القفز، نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجامعي بوهران".

ووفق البيان وجه الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، بـ"فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث، كما قدم تعازيه إلى أسرة ورفاق الضحية"، دون أية تفاصيل عن الحالة الصحية للطيار الثاني.

بدوره نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغريدة على حساب الرئاسة على تويتر قدم فيها التعازي لعائلة الطيار وكل أفراد الجيش الجزائري.

وقال تبون: "تفقد الجزائر اليوم صقرا من صقورها الشهيد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر في حادث يدمي القلوب بعد سقوط طائرته، وبهذا المصاب الجلل أقدم تعازي الخالصة لعائلته ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي".