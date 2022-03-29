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في تحد للرئيس.. البرلمان التونسي يعلن عقد جلسة عامة الأربعاء 

في تحد للرئيس.. البرلمان التونسي يعلن عقد جلسة عامة الأربعاء 
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن البرلمان التونسي الاثنين أنه سيعقد جلسة عامة الأربعاء في تحد للرئيس قيس سعيد الذي علق أعمال المجلس واحتكر صلاحياته كاملة في تموز/يوليو.

العالم - تونس

وقرر عقد هذه الجلسة مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد اكد في وقت سابق ان بلاده تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية والمؤسسات الوطنية ستصد من يحاول أن يوصل تونس إلى "الاقتتال الداخلي".

وقال سعيّد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إن "الدولة كانت تتهاوى ومطالب حل مجلس النواب كانت في كل مكان، لذلك تم اتخاذ إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو".

وأضاف: "تونس لها سيادة الدولة في الخارج وسيادة في الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدّه عن مآربه".

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