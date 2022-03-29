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السيد الصدر يجري اتصالا هاتفيا بطالباني

السيد الصدر يجري اتصالا هاتفيا بطالباني
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

قال مكتب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني إن طالباني تلقى اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

العالم - العراق

واشار المكتب الى أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي المسائل السياسية التي تخص الوضع العراقي الراهن، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة وسبل معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية السياسية فضلا عن السبل الكفيلة بالخروج من حالة الانسداد السياسي".

وقال المكتب، إن الجانبين اتفقا على "ضرورة استمرار المحادثات بهدف تجاوز الظروف التي يمر بها البلد".

الجدير بالذكر ان التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وأحزاب سنية، فشل خلال اجتماع البرلمان العراقي السبت الماضي في تحقيق الأغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويسعى التحالف الى ضم برلمانيين آخرين اليه لتحقيق النصاب في اجتماع البرلمان يوم غد الاربعاء، ويأتي اتصال الصدر بطالباني في هذا الاطار، غير ان الاتحاد يصر على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية من حزبه، الأمر الذي يرفضه الحزب الديمقراطي ويطالب بتولي مرشحه منصب رئاسة جمهورية العراق.

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