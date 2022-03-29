الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المفتي قبلان: إجتماع النقب والعراضة ليس سوى اجتماع أموات

المفتي قبلان: إجتماع النقب والعراضة ليس سوى اجتماع أموات
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

علق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على اجتماع النقب قائلا إن اجتماع النقب والعراضة التي صاحبته ليست إلا اجتماع أموات، ومحاولة عاجزة من فريق مهزوم لدفن قضية القدس وفلسطين.

العالم - لبنان

وقال في بيان :"إن اجتماع النقب والعراضة التي صاحبته ليست إلا اجتماع أموات، ومحاولة عاجزة من فريق مهزوم لدفن قضية القدس وفلسطين،وشراكة متعمدة بالإرهاب "الإسرائيلي" الأميركي. والشراكة العربية بالنقب خيانة عظمى والتطبيع لعنة، والقيم والمصالح التي عبر عنها اجتماع النقب ليست إلا طبخة حروب ومجازر ومذابح ارتكبها "الإسرائيلي" في حق فلسطين والأردن ومصر وسوريا ولبنان وباقي الدول العربية مدعوما من واشنطن، والموقف والخيار والسيادة مقاومة، واستعادة القدس وفلسطين وهزيمة المشروع "الإسرائيلي" لا يكون إلا بالمقاومة، واجتماع الغربان هذا لن يغير شيئا على الأرض، وبئس العرب التي تخون قدسها وشعوبها وتتهود قريبا من مذابح القدس وفلسطين، ولا سلام مع تل أبيب، والتاريخ يصنعه أبطال الأرض لا خونة الأرض والعرض والتاريخ والإنسان".

روابط ذات صلة

المفتي قبلان: العلاقة مع الأشقاء العرب تمر بسيادة ومصالح لبنان الواقف بوجه التطبيع

الشيخ قبلان: المشاركة بالانتخابات أكبر واجب وطني وأخلاقي

قبلان: حماية لبنان تتوقف بشدة على المقاومة

الشيخ قبلان ينتقد بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول اوكرانيا

الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نيجيريا.. مسلحون يهاجمون مطارا وقرى كادونا ويقتلون العشرات والجيش يرد بغارات جوية

خلال صلاة الفجر.. مقتل مواطن بإطلاق نار في مسجد بالأردن

لقاء مرتقب بين وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني في الصين

ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن

سبع دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم التطوع للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني

كتلة التنمية والتحرير بمجلس النواب اللبناني تدعو إلى مكافحة الاحتكار