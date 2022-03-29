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وزير اقتصاد لبنان: اتفاق تعاون مع برنامج الأغذية العالمي بشأن الامن الغذائي

وزير اقتصاد لبنان: اتفاق تعاون مع برنامج الأغذية العالمي بشأن الامن الغذائي
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام الاتفاق مع برنامج الأغذية العالمي على التعاون المباشر لوضع استراتيجية للأمن الغذائي في لبنان.

العالم - لبنان

جاء ذلك خلال استقبال وزير الاقتصاد اليوم ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات.

وأكد سلام الاتفاق تضمن البدء على وجه السرعة بالتعاون في تأمين المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى إيجاد حلول بديلة وفعالة لتخزين القمح والمواد الغذائية في ظل النقص الحالي بالأسواق.

وتسود مخاوف في الأسواق اللبنانية من نقص في عدد من السلع الاستراتيجية نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا على حركة التجارة العالمية وخصوصا فيما يتعلق بواردات لبنان من القمح والدقيق والسكر وعدد من السلع الأساسية.

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