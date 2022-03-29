قيادي بحزب الله العراق يتوقع فشل البرلمان في تحقيق النصاب باجتماع غد

العالم - العراق

ويتعين وجود ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، اي نحو 220 نائب ليمكن انتخاب رئيس للبلاد.

وتنبع أهمية انتخاب رئيس للبلاد من أنه هو الذي يسمي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، فيقوم بتكليفها بتولي رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من ان الائتلاف الثلاثي يزعم أن باستطاعته حشد ثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا انه فشل في جلسة السبت الماضي في حشد العدد المطلوب وقاطع نحو 126 نائبا جلسة السبت فتأجلت الجلسة الى يوم غد الاربعاء.

وقال العسكري في تغريدة في تويتر: "لا حكومة طوارىء ولا حل للبرلمان ولا نصاب في الجلسة المقبلة"، مشيراً إلى أنّ "المقاومة العراقية على أتم الاستعداد لتوفير الحماية الأمنية لأيّ نائب يتعرض للتهديد والابتزاز".