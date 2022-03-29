مجلس الوزراء غدا برئاسة عون ووفد أميركي يؤكد أهمية حصول الانتخابات بوقتها

العالم - لبنان



هذا، والتقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس وفدا من مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان (أميركان تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة إد غبريال وحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيّا.



وإثر اللقاء، قال غبريال «تأتي زيارة مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان لعقد لقاءات مع المجتمع المدني ومجموعات المعارضة والمؤسسات غير الحكومية وغيرها للتطرق لموضوعين أساسيين، أولا الوضع الاقتصادي والانهيار الحاصل داخل البلاد وكيفية التعامل مع هذا الوضع، وثانيا، ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها. ونحن نعتقد انه يمكن للانتخابات أن تحدث تغييرا من خلال إيصال وجوه جديدة إلى الحكم إذا ما قام المواطنون بالإدلاء بأصواتهم».



وأضاف «لقد ناقشنا خلال اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي وأهمية تحرك الحكومة سريعا، لأن تأجيل اتخاذ أي من القرارات ينعكس مزيدا من الصعوبات على الشعب، وفي حال تأجيل القرارات كثيرا فلن يعود الوقت متاحا، وهذا ما نقلناه لرئيس الحكومة».



وتابع «أما فيما يتعلق بالانتخابات، فنقلنا للرئيس ميقاتي أهمية حصولها في وقتها، وهو أكد لنا حصولها في مايو وأن الحكومة ستؤمن التمويل اللازم لها. كما تطرقنا إلى ضرورة ضمان الشفافية واحترام حق اقتراع المغتربين، وهذا ما طالبنا به وقد أبدى دولة الرئيس كل إيجابية على هذا الموضوع».



وردا على سؤال عن كيفية دعم الشعب اللبناني خلال هذه الفترة العصيبة، قال غبريال إن مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان هي من أولى المؤسسات التي لا تتوخى الربح والتي تدعم لبنان في واشنطن وتضم أميركيين من جذور لبنانية وهي منخرطة في الكونغرس الأميركي وإدارة الرئيس جو بايدن. وقد قدمنا الأسبوع المنصرم مشروع من ثمانية أجزاء للكونغرس الذي خصص نحو 300 مليون دولار للبنان، وكنا قد قدمنا للبنان السنة الماضية 800 مليون وستفوق التقديمات هذا المبلغ في السنوات القادمة.



وأعلن «نعلق أهمية على دعم وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، لذا يسرنا أن تكون نسبة المخصصة لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي قد ارتفعت».