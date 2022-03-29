شاهد.. التعامل بالروبل، يهدد اقتصاد أوروبا

العالم - خاص بالعالم

توقع الباحث الاستراتيجي ملاذ مقداد ان تواجه الدول الأوروبية أزمة اقتصادية بعد قرار بوتين التعامل بالعملة الروسية.

وأشار مقداد الی الاشكالية التي طرحتها الدول الاوروبية حول التعامل بالروبل الروسي، حيث تؤكد هذه الدول ان الرئيس الروسي، لابد ان يلتزم بنص الاتفاقيات الموقعة والتي تنص بالتعامل بالدولار.

لكن مقداد أكد ان العقود التجاري عادة توقع لمدة 6 أشهر وهذا ما سيجعل الشركات الروسية حرة في عقودها الاتية في استخدام الروبل في التعامل مع أي دولة اوروبية.

وأوضح مقداد ان المانيا اعلنت انها لن تستطيع الاستغناء من الغاز الروسي قبل 3 سنوات وهذا ما سيجعلها أمام مأزق كبير علی الاقل بعد 6 أشهر.

وأكد ان الدول الاوروبية عندما تضطر بالتعامل بالروبل ستدفع أكثر لأنها ستتعامل مع البنك المركزي وضمن التبادل بالسعر الرسمي للروبل وبالتالي تتضاعف أسعار النفط والغاز وهذه مسألة مهمة.

وتوقع ان تواجه اوروبا أزمة وقود حادة، مشيراً الی ان 33 بالمئة من الغاز المصدر من روسيا يذهب الی اوروبا.