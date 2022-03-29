عیون العراقیين والسوریين مسمرة اليوم نحو ملعب الشعب في بغداد

العالم - العراق

ويحتل المنتخب العراقي المركز الرابع برصيد 8 نقاط، فيما يحل منتخب لبنان خامسا برصيد 6 نقاط، وسوريا في المركز السادس بـ5 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، في تمام الساعة 4:45 مساء بتوقيت العاصمة بغداد.

جدول ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022

منتخب كوريا الجنوبية - 23 نقطة

منتخب إيران - 22 نقطة

منتخب الإمارات - 9 نقاط

منتخب العراق - 8 نقاط

منتخب لبنان - 6 نقاط

منتخب سوريا - 5 نقاط

وأنعش منتخب العراق آماله في التأهل إلى المواجهة الفاصلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعدما خرج بانتصار ثمين 1- صفر على الإمارات، خلال المباراة التي أجريت الخميس الماضي، وذلك بعد سلسلة نتائج متعثرة.

وستلعب الإمارات مع كوريا الجنوبية، متصدرة المجموعة الأولى التي ضمنت سابقا التأهل لكأس العالم، بينما سيلعب العراق ضد سوريا التي حققت انتصارها الأول اليوم أيضا بالتفوق 3-صفر على لبنان.

ويحتاج العراق إلى الفوز على سوريا شريطة خسارة أو تعادل الإمارات أمام كوريا الجنوبية.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين الأولى والثانية بالتصفيات الآسيوية، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقاً آسيوياً فاصلاً ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.