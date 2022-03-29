جولة مفاوضات روسية أوكرانية جديدة.. الأزمة في تونس إلى أين؟

العالم - بانوراما

قال الوفد الاوكراني ان حيادية الدولة ستشمل عدم اقامة قواعد عسكرية اجنبية. في المقابل وصف الوفد الروسي المفاوضات بالبناءة.

في وقت اعلنت موسكو عن خطوات لخفض التصعيد تمثلت بخفض النشاط العسكري في العاصمة كييف والتركيز على تامين منطقة دونباس.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تنديد الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة رئيس البرلمان المعلقة أعماله راشد الغنوشي مكتب المجلس للانعقاد ودعوة النواب لانعقاد جلسة عامة، وقال إن البرلمان مجمد وإن أي قرار سيتم اتخاذه فهو خارج التاريخ والجغرافيا.

فيما حملت حركة النهضة سعيد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.