الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في بانوراما..

جولة مفاوضات روسية أوكرانية جديدة.. الأزمة في تونس إلى أين؟

جولة مفاوضات روسية أوكرانية جديدة.. الأزمة في تونس إلى أين؟
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تقديم الوفد الاوكراني المفاوض مقترحات تتعلق بحيادية كييف مقابل ضمانات امنية، وعقب المفاوضات المباشرة التي استضافتها مدينة اسطنبول التركية.

العالم - بانوراما

قال الوفد الاوكراني ان حيادية الدولة ستشمل عدم اقامة قواعد عسكرية اجنبية. في المقابل وصف الوفد الروسي المفاوضات بالبناءة.

في وقت اعلنت موسكو عن خطوات لخفض التصعيد تمثلت بخفض النشاط العسكري في العاصمة كييف والتركيز على تامين منطقة دونباس.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تنديد الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة رئيس البرلمان المعلقة أعماله راشد الغنوشي مكتب المجلس للانعقاد ودعوة النواب لانعقاد جلسة عامة، وقال إن البرلمان مجمد وإن أي قرار سيتم اتخاذه فهو خارج التاريخ والجغرافيا.

فيما حملت حركة النهضة سعيد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

الحرب في أوكرانيا.. السيناريوهات المتوقعة

مسيرة علاقات، إيران وسورية في خندق واحد...روسيا تستخدم ورقة الغاز ضد خصومها

قائد الثورة الاسلامية: العالم وقع بيد نوع من الذئاب المتوحشة... الاولوية للاقتصاد المعرفي والاكتفاء الذاتي

اهداف قمة شرم الشيخ الثلاثية الخاطفة.. ومبادرات طهران لانجاح محادثات فيينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله: الشعب اللبناني لن يقبل بالهيمنة الأمريكية

كلمة دينية للسيد نصر الله.. الجمعة المقبلة

العراق يودع حلم المشاركة في مونديال 'قطر 2022'

دول أوروبية تعلن طرد دبلوماسيين روس

البرهان في القاهرة غدا الأربعاء: أمن البحر الأحمر وسد النهضة

تشاهدون الليلة في بانوراما.. جولة مفاوضات روسية أوكرانية جديدة.. الأزمة في تونس إلى أين؟