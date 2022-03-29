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بالصور.. الحزب الديمقراطي الكردستاني يهدم مقره في بغداد

بالصور.. الحزب الديمقراطي الكردستاني يهدم مقره في بغداد
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، باقدام الحزب الديمقراطي الكردستاني على هدم مقر فرعه الخامس في العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الحزب الكردستاني أقدم على هدم مقره وذلك عقب واقعة اقتحامه من قبل متظاهرون غاضبون ليلة الأحد/ الاثنين.

وأظهرت صور جانباً من عمليات الهدم بواسطة آليات خاصة، والتي تبين إزالة مبنى المقر الذي تعرض لحرق أثناء اقتحامه من قبل المتظاهرين.

وسبق ان أعلن الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق يوم الاثنين إيقاف نشاطاته بعد أقل من 24 ساعة على إحراق مقره في بغداد.

هذا وتجمع عدد كبير من العراقيين، مساء الاحد، امام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بعد الإساءة التي وجهها عضو الحزب "نايف الكردستاني" للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف.

وأدان الحزب الديمقراطي الكردستاني، تغريدة المدعو "نايف الكردستاني" الذي اساء فيها إلى المرجعيات الرشيدة، فيما أكد أنه ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب.

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