بالفيديو.. كلب ذكي ينقذ طفلا من السقوط في بركة

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وعلّق المتابعون على أن الكلب أنقذ الطفل من السقوط في بركة وأخرج الكرة من البركة بأذكى طريقة ممكنة، حيث أطلقوا عليه اسم "المنقذ".

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 47 ثانية، طفلين يلعبان فيما يبدو أنها حديقة منزل حين سقطت كرتهما في بركة ماء، ليدرك الكلب الموجود في المكان أن محاولة الطفل لإخراج الكرة ستكون محفوفة بالمخاطر إلى حد ما، ما يدفعه إلى الركض وسحب الطفل من قميصه بسرعة وأخذه بعيدًا عن تلك البركة، ومن ثم يأخذ الكلب شبكة ويسحب الكرة بذكاء من الماء، مثلما يفعل الإنسان في مثل هذه المواقف.

وبحسب موقع " zeenews" الهندي، فإن اهتمام الكلب بالطفل وذكاءه أيضا هو ما جذب انتباه مستخدمي الإنترنت، حيث حصد الفيديو على يوتيوب أكثر من 4000 مشاهدة.