تركيا تعلن الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا على عدة مسائل

العالم ـ تركيا

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به تشاووش أوغلو عقب انتهاء جلسة المفاوضات بين الوفدين الروسي والاوكراني التي عقدت في قصر دولما باهتشه الرئاسي في إسطنبول.

وأعرب تشاووش أوغلو عن بالغ امتنانه لرؤية زيادة التقارب بين الطرفين الروسي والأوكراني في كل مرحلة من مراحل المفاوضات.

وأضاف أن مفاوضات إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني، مؤشر على ثقة الأطراف بتركيا.

وتابع الوزير التركي قائلا: "اليوم تم تسجيل التقدم الأكثر أهمية منذ بدء المباحثات الروسية الأوكرانية"، مضيفا: يمكن القول ان المفاوضات الروسية الاوكرانية بدأت تثمر.

وأشار أنه من المتوقع أن يحدد وزيرا خارجية البلدين (روسيا وأوكرانيا) مسار المسائل الأكثر صعوبة في اللقاءات القادمة.