الرئيس التونسي يعتبر اجتماعات مكتب البرلمان غير قانونية

العالم- تونس

وقال سعيد عند افتتاح مجلس الأمن القومي الاثنين في خطاب نشر في ساعة مبكرة من الثلاثاء على صفحة الرئاسة "ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن المجلس مجمد والمكتب هو مجمد مع المجلس".

وأضاف الرئيس التونسي "يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها.. محاولات انقلابية.. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج"، مشيرا إلى أن قرار الجلسة العامة قرار خيالي.

وشدد على أن من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم.

ونظم مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه الاثنين اجتماعا افتراضيا وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء "الإجراءات الاستثنائية" التي قررها الرئيس سعيد.

ولم يحدد مكتب المجلس برئاسة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق أم عبر الإنترنت.

وقرر المكتب كذلك عقد جلسة عامة السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي وصفها بـ"الخطيرة".