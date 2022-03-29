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سعيّد يحذّر من محاولة عقد جلسات للبرلمان التونسي المعلّقة أعماله‎

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

اثارت قرارات مكتب البرلمان التونسي المعلقة اشغاله منذ 25 يوليو/ تموز الماضي بعقد جلسة عن بعد لالغاء الإجراءات الاستثنائية موجة من المخاوف في تونس من إمكانية تصاعد التوتر والوصول إلى تضارب شرعيتين هما شرعية البرلمان وشرعية رئيس الدولة قيس سعيد.

العالم - مراسلون

بعد ساعات من اصدار مكتب البرلمان التونسي المنعقد عن بعد قرارا بعقد جلستين عاميتين تخصص الأولى لالغاء إجراءات الخامس والعشرين من جويلية وماترتب عنها من أوامر ومراسيم رئاسية فيما تخصص الثانية للنظر في الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد، قال الرئيس قيس سعيد ان من يريد المساس بوحدة الدولة سيواجه بالقوات والمؤسسات معتبرا قرار مكتب البرلمان المعلقة اشغاله محاولة انقلابية.

حركة النهضة التي نجحت في تجميع عدد هام من النواب لعقد جلسة برلمانية عامة ينتظر ان يتراسها النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي قالت إن على البرلمان اخذ زمام المبادرة السياسية رغم تحوز الرئيس سعيد على الاجهزة التنفيذية مرجحة الذهاب نحو مناقشة تكوين حكومة جديدة تحل محل حكومة نجلاء بودن تنال الثقة من البرلمان.

وفيما اصدرت الخارجية الأمريكية بلاغا عقب زيارة مساعدتها الي تونس عبرت فيه عن القلق الأمريكي بشأن المسار الديمقراطي في تونس.

قال محللون ان تحركات الكواليس تذهب في اتجاه ارساء مسار سياسي جديد مع ضمان تنازلات من كل الاطراف واحترام موقع رئيس الدولة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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