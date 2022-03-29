العراق يودع حلم المشاركة في مونديال 'قطر 2022'

العالم - سوريا

وسجل المهاجم السوري علاء الدين دالي هدف التقدم لبلاده مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية.

ورد المهاجم العراقي أيمن حسن بهدف التعادل لـ"أسود الرافدين" عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد راشد بمدينة دبي الإماراتية.

واكتفى منتخب العراق بالمركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، وأنهى مشواره في التصفيات، مع نظيره السوري واللبناني.

بينما احتل المنتخب الإيراني صدارة المجموعة برصيد 25 نقطة، وتأهل مباشرة إلى مونديال "قطر 2022"، رفقة وصيفه الكوري الجنوبي برصيد 23 نقطة.

وشغل منتخب الإمارات المركز الثالث المؤهل إلى الملحق الآسيوي، بعد فوزه على ضيفه الكوري الجنوبي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم أيضا، ليواجه منتخب أستراليا ثالث المجموعة الثانية.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى:

1- إيران - برصيد 25 نقطة

2- كوريا الجنوبية - برصيد 23 نقطة

3- الإمارات - برصيد 12 نقاط

4- العراق - برصيد 9 نقاط

5- لبنان - برصيد 6 نقاط

6- سوريا - برصيد 6 نقاط.