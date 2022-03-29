مفاوضات مباشرة بين الوفدين الروسي والاوكراني في اسطنبول التركية 

العالم - خاص بالعالم

ففي أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين استضافتها مدينة اسطنبول التركية، بدأ الحديث عن هيكلية يتم اعتمادها لوقف اطلاق النار وتامين مصالح الطرفين.

الوفد الاوكراني المفاوض قدم مقترحات مكتوبة لنظيره الروسي، تتعلق بمسألة حيادية كييف مقابل ضمانات تحصل عليها تتعلق بامنها الخاص. الفريق الاوكراني قال بعد المفاوضات إنه في حال تأمين الضمانات الأمنية من الممكن القبول بحيادية الدولة بما يشمله ذلك من عدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الاوكرانية، وعدم اجراء مناورات عسكرية مع دول أجنبية دون موافقة الدول الضامنة.

وأضاف أن كييف لن تنضم إلى حلف النيتو لكنها ستعمل على الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، بينما سيتم تأجيل البحث في مسألة القرم الى فترة ما بعد احلال السلام.

الوفد الأوكراني اكد ان اي اتفاق يتم التوصل اليه سيعرض على استفتاء شعبي قبل تبنيه.



في المقابل ارتياح لدى الوفد الروسي من جولة مفاوضات اسطنبول، حيث وصفها رئيس الوفد فلاديمير ميدينسكي بالبناءة، مضيفا أن موسكو لا تعارض تطلعات أوكرانيا للإنضمام الى الاتحاد الاوروبي.

كما اعلن ان موسكو مستعدة لاتخاذ خطوتين سياسية وعسكرية لخفض التصعيد في اوكرانيا، فيما يبدو ان الخطوة العسكرية بدأت مع إعلن وزارةالدفاع الروسية تخفيض النشاط العسكري قرب العاصمة الأوكرانية كييف والتركيز على تأمين منطقة دونباس شرقي البلاد.

اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاوكراني فولودومير زيلينسكي كان مطروحا على طاولة .

حيث من المتوقع وبطلب من الوفد الاوكراني ان يتم وضع القرار النهائي المتعلق بالإتفاق بين الطرفين في ذلك اللقاء المحتمل.

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