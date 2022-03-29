الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة دينية للسيد نصر الله.. الجمعة المقبلة

كلمة دينية للسيد نصر الله.. الجمعة المقبلة
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

يطل الامين العامّ لحزب الله اللبناني سماحة السيد حسن نصر الله عبر شاشة المنار في كلمة دينية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء.

العالم - لبنان

روابط ذات صلة

لبنان.. الى مزيد من الارتفاع في أسعار المحروقات

فضل الله: محاولات ضرب التفاهم بين حزب الله و"الوطني الحر" باءت بالفشل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله: الشعب اللبناني لن يقبل بالهيمنة الأمريكية

كلمة دينية للسيد نصر الله.. الجمعة المقبلة

العراق يودع حلم المشاركة في مونديال 'قطر 2022'

دول أوروبية تعلن طرد دبلوماسيين روس

البرهان في القاهرة غدا الأربعاء: أمن البحر الأحمر وسد النهضة

تشاهدون الليلة في بانوراما.. جولة مفاوضات روسية أوكرانية جديدة.. الأزمة في تونس إلى أين؟