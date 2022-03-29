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الأوضاع في أفغانستان على طاولة دول الجوار الأفغاني مجددا..

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

 وزراء خارجية ايران والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمنستان واوزبكستان وروسيا، الى جانب وزير الخارجية في حكومة طالبان يجتمعون في العاصمة الصينية لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان وإخراجها من المحنة التي تعاني منها بعد خروج الولايات المتحدة منها.

العالم - خاص بالعالم

الصين وعلى لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها وانغ وين أعربت عن أملها بأن تتمكن ومن خلال استضافة هذا الاجتماع الثالث لوزراء الخارجية، في بناء مزيد من التوافقات بين الدول المجاورة لأفغانستان بشأن القضية الأفغانية، ومناقشة خطة الجيران لتعزيز استقرار الوضع في أفغانستان بشكل مشترك، ودعم الشعب الأفغاني ونقل أصوات جيران أفغانستان للمجتمع الدولي.

إجتماع دول الجوار الأفغاني الذي سيضم أيضا وزيرا خارجية قطر وإندونيسيا كضيفين خاصين سيشهد أيضا إجتماعات ثنائية بين الدول المشاركة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وكان الاجتماع الاول لدول الجوار الافغاني عقد في الصين عبر الاجواء الافتراضية.. فيما عقد الاجتماع الثاني في العاصمة الإيرانية طهران في السابع والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي بمشاركة وزراء الدول الجارة اضافة الى روسيا حيث شارك الوزراء بصورة حضورية ما عدا وزيري خارجية روسيا والصين اللذين شاركا عبر الفيديو.

وقد أكد البيان الختامي للإجتماع الثاني لدول الجوار الأفغاني على أن وجود هيكل سياسي شامل وواسع بمشاركة جميع المجموعات العرقية هو الحل الوحيد لمشاكل أفغانستان مشددين على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية، ولاسيما الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بالوفاء بمسؤولياتها لدفع التسوية السياسية لأفغانستان ودعم الأفغان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية وتنمية البنية التحتية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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