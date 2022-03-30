سفير موسكو بواشنطن يفند الادعاءات بشأن تهديد سلامة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا

العالم - روسيا

وقال أنطونوف، في بيان اليوم الأربعاء إنه "خلال العملية الخاصة، سيطرت القوات المسلحة الروسية على منشآت نووية [تشيرنوبيل وزابورويجيا] على الأراضي الأوكرانية من أجل منع الاستفزازات النووية من قبل الجماعات القومية أو الجماعات الإرهابية الأخرى".

وقال إن "العسكريين الروس لا يتدخلون في عمل المحطات النووية، بل يقومون فقط بحمايتهم، لذلك لا شيء يشكل تهديدا لنظام الأمن النووي.

وتابع أنه "يستمر تشغيل وحدات الطاقة العاملة في الوضع الطبيعي. لا شيء يهدد سلامتها، وأنظمة مراقبة الإشعاع تعمل بكامل طاقتها. لا توجد إمكانية لإطلاق مواد مشعة. وهذا ما أكدته قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".