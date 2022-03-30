نبوءة فنية عن المطبعين تتحقق بعد عقد من الزمن

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وبعد عقد من الزمن، عُقِدَت قمَةٌ في صحراء النقب المحتل جمعت كيان الاحتلال بوزراء خارجية اربع دول عربية مطبعة برعاية أميركية.

الرد على قمة النقب لم يكن بعيدا ولا متأخرا. في نفس وقت انعقاد القمة عملية ضد قوات الاحتلال في منطقة الخضيرة شمالي الاراضي المحتلة نفذها شابان هما ادت الى مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال واصابة اخرين. رد كاف وواف ومباشر وصريح.

وصل فيتالي زدوروفيتسكي ممثل ومنتج افلام اباحية الى السعودية رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ للترويج لمسابقات سباق الفورمولا وان. الممثل الاباحي ظهر في فيديو وهو يستقل الطائرة الخاصة التي ارسلها له ال الشيخ واثناء تواجده في السعودية حيث التقط الصور مع بعض المعجبين.

وفي مجال اخر، الجميع يذكر قضية الرسوم المسيئة للرسول الاكرم التي نشرتها مجلة شارلي هيبدو الفرنسية، وكيف دافع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الرسوم باعتبارها حرية تعبير. فرنسا اليوم غاضبة جدا من رسم ساخر نشرته السفارة الروسية في باريس حول علاقة اوروبا بالولايات المتحدة والناتو. والسؤال هنا اليست هذه حرية تعبير ايضا؟