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حزب الله: الشعب الفلسطيني وأبطاله وجهوا صفعة قوية للعدو

حزب الله: الشعب الفلسطيني وأبطاله وجهوا صفعة قوية للعدو
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

حيّا حزب الله الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال الذين وجهوا صفعة قوية للعدو الصهيوني في قلب كيانه الغاصب وأذاقوه طعم الهزيمة والاذلال.

العالم - لبنان

وفي بيان صادر عنه، قال: "لقد أثبتت العملية الشجاعة اليوم أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر".

وأضاف البيان: "أنَّ تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة أيام يؤكد أنَّ شعبنا الفلسطيني مصمِّم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وأن كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغيّر من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كلّ الأحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا الكيان العنصري"، ختم البيان.

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