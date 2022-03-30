شاهد: نبوءة فنية لموسی حجازين تتحقق بعد عقد من الزمن

العالم - الاحتلال

وبعد عقد من الزمن، عُقِدَت قمَةٌ في صحراء النقب المحتل جمعت كيان الاحتلال بوزراء خارجية اربع دول عربية مطبعة برعاية أميركية.

مهما كانت دوافع وأسباب انعقاد قمة النقب التطبيعية، فإنها لا تبرر الخيانة الموصوفة للقضية الفلسطينية. هذا ما يؤكد عليه الكثيرون في الشارعين العربي والاسلامي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضب وانتقادات واسعةٌ لقمة النقب التطبيعية. فقد نشرت "نورهان رجب" صورة للمشارکين في هذه القمة کاتبة:"هؤلاء الخونة في الحقيقة أخطر أعداء أعداء الأمة".

وغرد "الختيار ابو بيسان":"لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت احسب انهم اعراب. من قمة العار التي عقدت بالامس في النقب المحتل".

اما "طارق" فرد على كلام وزير الخارجية الاماراتي الذي قال بعد القمة ان بلاده اضاعت ثلاثة واربعين عاما بعدم اقامة علاقات مع الكيان الاسرائيلي، قائلاً:"أبشر طال عمرك. هذا جزء من ثلاثة واربعين عاماً لم تتعرف فيه على تاريخ اليهود في المنطقة".