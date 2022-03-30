السعودية تعتبر الافلام الاباحية جزء من سياسة الانفتاح

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بينما تؤكد الدراسات الغربية ان هذه الصناعة لها تأثير سلبي خطر على المجتمع والثقافة الإجتماعية، هناك من يعتبرها جزءاً من سياسة الإنفتاح كما رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ.

فيتالي زدوروفيتسكي ممثل ومنتج افلام اباحية وصل الى السعودي بدعوة من تركي ال الشيخ للترويج لمسابقات سباق الفورمولا وان. الممثل الاباحي ظهر في فيديو وهو يستقل الطائرة الخاصة التي ارسلها له ال الشيخ واثناء تواجده في السعودية حيث التقط الصور مع بعض المعجبين.

الخطوةُ الانفتاحية هذه والتي لم يجد احد تفسيرا لعلاقتها بالافلام الاباحية اثارت غضبا لدى الناشطين في مواقع التواصل.

وغرد "عبدالله المطيري" کاتباً:"ممثل أفلام إباحية يصل السعودية بدعوة من تركي آل الشيخ وينشر مقاطع له بدعوة من الهيئة العامة للترفيه".

اما "صلاح اليافعي" فنشر صورة للمثل الاباحي وهو يلتقط صورة مع مواطن سعودي وعلق کاتباً:"انظروا ابتسامة المواطن السعودي. الا يعرف ان هذا ممثل ومنتج أفلام إباحية، استقدمه ابن سلمان للترويج لسباق الفورمولا واحد في السعودية؟ وما المضيف بأشرف من الضيف".

وجاء في تغريدة علی حساب "شبل صعدة":"السعودية تستضيف ممثلا اباحيا في سباق الفورملا واحد. صمت من الداخل. ايش باقي ننتظر؟ افلام إباحية في بلاد الحرمين؟".