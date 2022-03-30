الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

التحقيق مع وزير عراقي أسبق لإهداره المال العام

التحقيق مع وزير عراقي أسبق لإهداره المال العام
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

صدر أمر باستقدام وزير الاتصالات العراقي الأسبق والمدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة، لتسبُّبهما بهدر المال العام.

العالم - العراق

وذكرت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة الاتحادية في بيان، أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الاتصالات الأسبق، إضافةً إلى المدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة، على خلفيَّة قرار تخفيض أسعار السعات الدوليَّة البريَّة للشركات الخاصَّة من (7000$) إلى (5000$)، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر دون الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصاديَّـة أو الفنيَّـة؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام".

وأضافت الدائرة أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة ( 340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وتنصُّ المادة (340) من قانون العقوبات على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه، وفق ما جاء في البيان.

روابط ذات صلة

الإعلام الأمني يعلن النتائج الأولية لعملية الإرادة الصلبة

العراق.. تدمير مضافة لـ"داعش" في صلاح الدين

زيباري يطالب البرلمان العراقي بمحاسبة المتغيبين عن جلسة الغد

العراق يبحث ولوكسمبورغ رفع العقوبات عن الخطوط الجوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصرع 4 ضباط وجنديين باكستانيين إثر تحطم مروحية عسكرية في الكونغو

الإطار التنسيقي يستبق جلسة البرلمان باجتماع في منزل العامري

السودان.. شروط "الحرية والتغيير" للحديث عن حل سياسي

الصيدليات اللبنانية قد تغلق أبوابها

أول تعليق للأمم المتحدة على وقف الأعمال العدائية في اليمن

شاهد: روسيا تطرد سفراء 3 دول لهذا السبب..