شاهد.. بدء وقف اطلاق النار من جانب التحالف السعودي

العالم - اليمن

بعد ايام على اعلان صنعاء تعليق الأعمال العسكرية كافّةً باتجاه السعودية لمدة ثلاثة ايام من جانب واحد سبقتها هجمات صاروخية ومسيرة يمنية في العمق السعودي استهدفت منشآت نفطية وحيوية، تحالف العدوان السعودي يعلن وقف عملياته العسكرية في اليمن بدءا من صباح الاربعاء بالتوقيت المحلي وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

اعلان يأتي تزامنا مع انطلاق مشاورات بشأن اليمن تستضفيها العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون ويغيب عنها ممثلون عن صنعاء لرفضهم الحوار مع السعودية كونها طرفاً رئيسياً في العدوان على البلاد مشددين على ضرورة ان يكون الحوار معها في مكان محايد.

وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلت عن المتحدث باسم تحالف العدوان تركي المالكي قوله ان وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني يرمي الى تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام في اليمن. وقال ان التحالف سيلتزم بوقف إطلاق النار ولفت الى ان القرار يأتي استجابةً للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف وفي سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

من جهته اعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط عن أمله في ان يسمع الطرف المقابل صوت العقل وحذر من أن العام الثامن من العدوان سيكون مليئاً بالمفاجآت وستكون الخيارات جميعها مفتوحة اذا لم يصغ تحالف العدوان لصوت العقل والمنطق. وقال ان صنعاء تريد مساعي جدية للوصول إلى حلول شاملة لكنه اوضح الا علاقة بين إعلان استعدادها للحوار في دولة محايدة وبين ما يتم الترتيب له في الرياض.

يأتي هذا فيما يشهد ملف الاسرى انفراجة محتملة خلال الايام المقبلة بعدما اعلنت صنعاء الاحد عن التوصل إلى صفقة جديدة بهذا الخصوص تشمل تبادل اكثر من الفين ومئتي اسيراً من الطرفين.