مصرع 4 ضباط وجنديين باكستانيين إثر تحطم مروحية عسكرية في الكونغو

العالم - باكستان

وبحسب بيان الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم لقي أربعة ضباط وجنديين مصرعهم إثر تحطم طائرة مروحية لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو.

وأوضح البيان أن "مروحية من طراز "بوما" تحطمت أثناء قيامها بمهمة استطلاعية في الكونغو ما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقمها المكون من 8 عسكريين بينهم ستة باكستانيين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت البيان إلى أن "السبب الدقيق لتحطم الطائرة المروحية لم يتم التأكد منه بعد".

من جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع الأمم المتحدة عبر بعثتها الدائمة في نيويورك تفاصيل الحادث، وأشارت إلى أنها على اتصال مستمر مع الأمم المتحدة للتأكد من تفاصيل وأسباب تحطم الطائرة المروحية.