العامري: سنطرح مبادرة للخروج من الأزمة الحالية.. وهذا موقفنا من وجود المعارضة!

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وقال العامري في حديث للصحفيين، إن "التحالف سيطرح مبادرة وتكون مدروسة، وهي الآن قيد البحث، وستسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية".

وأضاف العامري بحسب موقع السومرية نيوز: "نؤكد ضرورة أن تكون هناك معارضة حقيقية في البرلمان لتقويم العملية السياسية"، مشيراً إلى أن "أبواب تحالف الفتح مفتوحة أمام الجميع".



ولفت إلى أن "التواصل مستمر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".



وتابع قائلاً: ""تعطيل جلسة السبت لم يتحقق، والنصاب القانوني لن يتحقق أيضاً لجلسة اليوم، وهذا يضعنا أمام إجراء الحوارات للخروج من المأزق".