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تركيا: أبلغنا واشنطن والناتو بأن ملف منظومة "إس 400" مغلق

تركيا: أبلغنا واشنطن والناتو بأن ملف منظومة
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

قالت تركيا، إنها أبلغت الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو، بأن ملف منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية التي اشترتها تركيا، أغلق بالنسبة لأنقرة.

العالم - تركيا

وفي مقابلة مع قناة "CNN"، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه بإمكان الناتو دعم حليفته تركيا، من خلال بيعها منظومات دفاع متطورة وبطاريات باتريوت، إن كان الحلف يرغب في ذلك.

وأكد أن "تركيا لديها ثاني أكبر جيش في الناتو، مبينا أنه من الخطأ أن يفرض الحلفاء عقوبات على بعضهم، وأن حرب أوكرانيا أظهرت هذا الأمر بوضوح".

وردا على سؤال حول عدم إرسال تركيا منظومة "إس 400" إلى أوكرانيا، قال: "عليك أن تسأل هذا السؤال إلى الدول الأعضاء في الناتو التي تمتلك منظومات أكثر تطورا من إس 400، لماذا لا ترسل تلك الدول منظوماتها إلى أوكرانيا؟".

وعن الأزمة الأوكرانية، أكد المتحدث الرئاسي أن تركيا تؤيد وحدة الأراضي الأوكرانية، مبينا أن روسيا تطلب من المجتمع الدولي الاعتراف بضمها شبه جزيرة القرم.

وأضاف: "المجتمع الدولي لا يعترف بضم القرم إلى روسيا، والحقيقة أن مطالبة موسكو بهذا الأمر لا يمكن قبولها، والأمر ينطبق أيضا على إقليم دونباس".

وأشار إلى استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبذل جهود من أجل تسهيل عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا أو أي بلد آخر.

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