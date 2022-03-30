سورية مستعدة لبحث التسويات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية

العالم - سورية

وقال حداد في مقابلة مع وكالة تاس الروسية نشرتها اليوم: “إن سورية كانت أول من دعا العالم إلى التخلي عن هيمنة الدولار لأنه الأداة الرئيسية في الهيمنة الأمريكية على النظام الاقتصادي العالمي؛ ومنذ عام 2011 أضافت سورية الروبل الروسي واليوان الصيني إلى محفظتها من النقد الأجنبي”.

وأوضح حداد أن سورية تتعاون مع روسيا بما يخدم مصالح الجانبين بما في ذلك المجال المالي مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث تقني بين المختصين من الجانبين.

من جهة ثانية قال حداد: “إن سورية تدرس مسألة الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس”.

وقال حداد: إن “سورية تتعاون مع الجمهوريتين لصالح الشعبين ومستعدة لتوسيع هذا التعاون إذا كان في المصلحة المشتركة ويبقى موضوع الاعتراف الرسمي قضية تتطلب مزيداً من الدراسة والتنسيق بين الجانبين”.

وأضاف حداد: إن “رئاسة الجمهورية العربية السورية أوضحت أنه خلال زيارة وفد برلماني روسي يضم ممثلين عن جمهورية دونيتسك إلى دمشق برئاسة ديمتري سابلين النائب في مجلس الدوما الروسي أواخر العام الماضي أن السيد الرئيس بشار الأسد طرح حينها استعداد سورية للاعتراف بجمهورية دونيتسك وجرى الاتفاق على البدء ببناء علاقات معها”.

وحول الزيارات الرسمية المتبادلة مع روسيا الاتحادية أكد حداد أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين السوري والروسي لم تتوقف.

وقال: “لا يمر أسبوع دون وفد سوري في روسيا أو وفد روسي في سورية ويرجع ذلك إلى المستوى العالي للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين الصديقين ومن الممكن دائماً الحديث عن خطط زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين”.