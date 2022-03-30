ممثل أفلام أباحية يكشف عن حقيقة رؤية إبن سلمان للسعودية

العالم – كشكول

كمثال صارخ للترفية على طريقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصل إلى السعودية الممثل ومنتج الأفلام الإباحية فيتالي زودورفيتسكي، على متن طائرة سعودية خاصة، وابدى زودورفيتسكي إعجابه بفخامة الطائرة التي أقلته.

الاباحي زودورفيتسكي وصل الى السعودية بدعوة رسمية وجهها اليه حفيد مؤسس الوهابية تركي ال الشيخ مسؤول هيئة الترفيه السعودية، للترويجٍ لشيء ما، قيل إنه يتعلق بسباق الفورميلا1، وقيل لرؤية بن سلمان الانفتاحية 2030، وقيل للترويج لاشياء اخرى!!.

المعروف ان فيتالي، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية، والروسية، انه صاحب سجل اسود، فقد اشتهرت مقاطعه الاباحية وهو في عمر 18 عاما، وعُرف عنه العنف، فقد اعتدى على فتاة بوحشية، كما اشتهر بحادثة ركضه عاريا بولاية ميامي الأمريكية.

وعبرت عدد من الحسابات السعودية عن امتعاضها من استضافة فيتالي للترويج للترفيه، فيما ذكّر البعض بمقدم شهر رمضان، وقيام السلطات السعودية بحظر نقل الصلوات عبر وسائل الإعلام، بينما يجري استقبال والسماح لرجال الإباحية والترفيه التنقل والتجوال في بلاد الحرمين على حد وصفهم.

يبدو ان "بلاد الحرمين" باتت محكومة، ببركة ال سعود، إما بالاتجار بالدين بنسخته المشوهة ، في مرحلة نشر الوهابية، او الاتجار بالبشر، في مرحلة نشر الاباحية والانحلال الرذيلة، ويبدو ان زيارة الداعر زودورفيتسكي الى السعودية ، كشفت عن حقيقة رؤية ابن سلمان، للسعودية، للعقود القادمة!.