الجزائر تعلن توقيف 11 شخصا يدعمون الجماعات الإرهابية

العالم- الجزائر

وقد نفذت وحدات ومفارز الجيش، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 مارس 2022، عدة عمليات أدت إلى توقيف 16 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 28 قنطارا و67 كيلوغراما من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 55 تاجر مخدرات آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و91 كيلوغراما من الكيف المعالج، و38773 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب 14836 لترا من الوقود، وتم توقيف 165 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإن أميناس وورڤلة.