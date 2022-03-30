فريق من صندوق النقد الدولي يصل إلى لبنان

العالم-لبنان

واضاف المصدر: "بدأ وفد من صندوق النقد الدولي الأربعاء، مهمّة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل الى اتفاق على خطة تعاف مالية".

بدوره، ذكر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، في تصريح للوكالة، "أننا نأمل التوصّل الى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات".

واستهل الوفد الذي يترأسه أرنستو راميريز مهمته في بيروت، بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، مشيرة الى أن البحث تناول "مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي".