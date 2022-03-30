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مكتب بارزاني: لقاء مع السفير الأميركي بحث خطوات تشكيل الحكومة

مكتب بارزاني: لقاء مع السفير الأميركي بحث خطوات تشكيل الحكومة
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحث السفير الأميركي في بغداد ماتيو تولر، العملية السياسية في العراق وخطوات تشكيل الحكومة مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحسب بيان اصدره مكتب الاخير.

العالم - العراق

وذكر مكتب بارزاني في بيان وزعه على وسائل الاعلام ان :"اللقاء الذي عقد في صلاح الدين ناقش العملية السياسية في العراق وخطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
وافاد البيان أن تولر جدد التأكيد على "دعم بلاده لاستقرار إقليم كوردستان والعراق"، وشدد على أن "الولايات المتحدة تريد أن تكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة قوية،كما ثمن السفیر دور بارزاني في تأسيس الاقليم والعملية السياسية".
واضاف البيان "كما تم تبادل الآراء حول التحديات والمعوقات التي تعترض العملية السياسية والضغط على الأحزاب السياسية لٲرباك تنفیذ الإجراءات الدستورية والديمقراطية في العملية السياسية العراقية".
وحول الأزمة السیاسیة العراقية قال بارزاني إنه :"من أجل تصحيح الوضع في العراق على مجلس النواب والمؤسسات الأخرى القيام بواجباتها الطبيعية وتنفيذ مبادئ الشراكة والتوازن والدستور، بعيدا عن أي ضغوط".

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