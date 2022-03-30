الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الخزانة الأميركية: إضافة شخص وعدة كيانات ايرانية على لائحة الحظر

الخزانة الأميركية: إضافة شخص وعدة كيانات ايرانية على لائحة الحظر
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخزانة الأميركية اليوم الاربعاء إضافة مواطن ايراني وعدة كيانات على لائحة الحظر الاميركية .

العالم - الاميركيتان

واضافت الخزانة الاميركية محمد علي حسيني الى لائحة الحظر الاميركية لارتباطه بمؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي التابع لحرس الثورة الاسلامية

الى ذلك اضافت الخزانة الاميركية شركة جستار دليجان الصناعية وشركة بارس صدرا للانشاءات الصناعية وشركة سايه بان سبهر دليجان وشركة سينا كامبوزيت دليجان الى لائحة الحظر الاميركية.

وادعت الخزانة الاميركية ان هذه الشركات وضعت في لائحة الحظر بسبب ارتباطها بحرس الثورة الاسلامية .

وياتي الحظر هذا عقب الضربات الصاروخية الايرانية التي استهدفت مركز للموساد في مدينة اربيل شمال العراق.

ويؤكد المسؤولون الإيرانيون ان سياسة الحظر الامريكية ضد ايران اضحت فاشلة وبلا جدوى لتكشف عن ادمان واشنطن على الحظر فقط.

وفي هذا السياق، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" اكد انه بالرغم من اقرار جميع المسؤولين الامريكيين على فشل سياسات الحظر والضغوط القصوى ضد ايران، لكن الاصرار على انتهاج هكذا سياسات بذرائع مختلفة ومنها الادعاءات الاخيرة، مثير للاستغراب وينبع عن استمرار التخبط لدى بعض القادة الامريكيين قبال ايران.

روابط ذات صلة

غياب قرار سياسي أميركي هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج في فيينا

إلى أين وصلت محادثات فيينا النووية لإلغاء الحظر؟

'وول ستريت جورنال': إيران أقامت نظاما ماليا مقاوما لمخطط 'الضغوط القصوى'

برلماني ايراني يحذر من افشال واشنطن للمفاوضات النووية والقاء اللائمة على ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف يعلق على سير عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

البرلمان التونسي المجمدة أعماله يقر مشروع قانون يلغي الأوامر الرئاسية

روسيا: الغرب يستخدم "التيار الشمالي 2" كأداة لمعاقبتنا

اكتشاف هيكل عظمي لبومة عمرها 6 ملايين عام

شاهد.. حملة اعتقالات والاحتلال يداهم منزل منفذ عملية تل أبيب

ايران ..اجراء عمليات الإغاثة في المنارورات البحرية المركبة "IONS 2022"