الخزانة الأميركية: إضافة شخص وعدة كيانات ايرانية على لائحة الحظر

العالم - الاميركيتان

واضافت الخزانة الاميركية محمد علي حسيني الى لائحة الحظر الاميركية لارتباطه بمؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي التابع لحرس الثورة الاسلامية

الى ذلك اضافت الخزانة الاميركية شركة جستار دليجان الصناعية وشركة بارس صدرا للانشاءات الصناعية وشركة سايه بان سبهر دليجان وشركة سينا كامبوزيت دليجان الى لائحة الحظر الاميركية.

وادعت الخزانة الاميركية ان هذه الشركات وضعت في لائحة الحظر بسبب ارتباطها بحرس الثورة الاسلامية .

وياتي الحظر هذا عقب الضربات الصاروخية الايرانية التي استهدفت مركز للموساد في مدينة اربيل شمال العراق.

ويؤكد المسؤولون الإيرانيون ان سياسة الحظر الامريكية ضد ايران اضحت فاشلة وبلا جدوى لتكشف عن ادمان واشنطن على الحظر فقط.

وفي هذا السياق، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" اكد انه بالرغم من اقرار جميع المسؤولين الامريكيين على فشل سياسات الحظر والضغوط القصوى ضد ايران، لكن الاصرار على انتهاج هكذا سياسات بذرائع مختلفة ومنها الادعاءات الاخيرة، مثير للاستغراب وينبع عن استمرار التخبط لدى بعض القادة الامريكيين قبال ايران.