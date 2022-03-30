روسيا: الغرب يستخدم "التيار الشمالي 2" كأداة لمعاقبتنا

العالم - روسيا

وقال ريابكوف خلال مقابلة مع قناة "أر تي": "رأينا كيف لعب الغرب مع "التيار الشمالي 2" لسنوات، حيث استخدمه كأداة ضد روسيا، وحوّله إلى محاولة واضحة لـ "معاقبة" روسيا".

وكانت ألمانيا علقت بعد بدء الازمة الأوكرانية، التصديق على "التيار الشمالي 2 "، وهو أمر ضروري لبدء خط الأنابيب.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن المشروع تم تجميده بالفعل.

وفي أعقاب ذلك، قال رئيس بنك "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان زوينغ، أنه في البداية يجب أن نسمح للعقوبات المعلنة ضد روسيا أن تدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، فإن هذه العقوبات أيضا لها تأثير سلبي علينا، ويجب أن نتحملها.