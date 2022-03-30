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باكستان تعلن عن مقتل 6 من جنودها في هجوم لطالبان

باكستان تعلن عن مقتل 6 من جنودها في هجوم لطالبان
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل ستة من جنوده، اليوم الأربعاء، في هجوم على قاعدتهم بمدينة تانك شمال غربي البلاد.

العالم - باکستان

وقال الجيش الباكستاني: "خلال تبادل مكثف لإطلاق النار استشهد ستة جنود، بعد أن قاتلوا بشجاعة"، بحسب موقع "إن دي تي في".

من جانبها، أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الحركة في بيان إنها قتلت وأصابت أكثر من 30 جنديا.

وتشهد المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان عمليات بين الجيش الباكستاني وعناصر من حركة "طالبان باكستان" ، والتي تمتد على طول الحدود بين البلدين سواء من الناحية الشمالية الغربية امتدادا على الجنوب الغربي من إقليم بلوشستان.

وكانت المباحثات بين حركة طالبان باكستان والحكومة الباكستانية قد فشلت، مؤخرا وعليها، هددت الحركة بشن عمليات مسلحة ضد المؤسسات الأمنية والأهداف المختلفة في باكستان. فيما عززت السلطات الباكستانية من نشر قواتها على الحدود الباكستانية - الأفغانية في كافة المدن الباكستانية لاسيما المؤسسات والمباني الحيوية تحسبا للعمليات التي أعلنت عنها طالبان الباكستانية.

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