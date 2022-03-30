مصدر عراقي ينفي ما تردد حول وفاة الجعفري

العالم - العراق

ذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} :"لا صحة لما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التوتاصل الاجتماعي، عن وفاة الجعفري".

وأكد ان "كافة الأخبار المشاعة حول وفاة الجعفري عار عن الصحة ولا اساس لها".

يشار الى ان أنباء متضاربة تكررت عن وفاة الجعفري في نيسان 2021 في أحد مشافي العاصمة البريطانية لندن.

وإبراهيم عبد الكريم حمزة الأشيقر الجعفري، سياسي عراقي ولد في 25 مارس/ آذار 1947 في مدينة كربلاء.

وهو أول رئيس لمجلس الحكم الانتقالي بعد سقوط النظام الصدامي، وتسلم عدة مناصب في الحكومة أبرزها رئيس مجلس الوزراء (2005-2006) ووزير الخارجية (2014-2018).

وتخرج من كلية الطب في جامعة الموصل، وانتمى إلى حزب الدعوة الإسلامية عام 1966 وغادر العراق إلى سوريا عام 1980 وانتخب عضو في قيادة حزب الدعوة الإسلامية ، عين رئيسا للمكتب التنفيذي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عام 1982، ثم انتقل إلى لندن وساهم بتأسيس المؤتمر الوطني العراقي، وانتخب متحدثا رسميا باسم حزب الدعوة الاسلامية عام 1996.

وشغل عضوية مجلس النواب لدورتين انتخابيتين (2006-2010) و(2010-2014) وأسس تيار الإصلاح الوطني عام 2008، وترأس التحالف الوطني عام 2010.

كما تسلّم حقيبة وزارة الخارجيّة في حكومة حيدر العبادي عام 2014.

الفرات نيوز