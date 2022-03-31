سفير روسيا بواشنطن: الخارجية الأمريكية تتعمد تضخيم خسائر روسيا في أوكرانيا للتحريض على الاضطرابات

العالم - روسیا

ونقلت قناة "تلغرام" التابعة للسفارة عن أنتونوف قوله "إن مسؤول وزارة الخارجية يضخم عن قصد خسائر القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. هذه التصريحات لها هدف مثير للسخرية؛ وهو إثارة اضطرابات عامة في بلدنا. لن يحدث هذا".

جاء حديث السفير الروسي ردا على تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، التي إذ زعمت إن روسيا خسرت أكثر من 10 آلاف جندي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في 25 مارس/ آذار الجاري إن العملية العسكرية خلفت أكثر من 1300 جندي روسي مصرعهم وأكثر من 3800 جريح، بينما زعمت أوكرانيا أن الخسائر الروسية أكبر من الأرقام التي أعلنتها الولايات المتحدة: حوالي 14 ألف قتيل وحوالي 16 ألف جريح.