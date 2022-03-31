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روسيا: الوضع الإنساني في مدينة خاركوف الأوكرانية الأكثر سوءا

روسيا: الوضع الإنساني في مدينة خاركوف الأوكرانية الأكثر سوءا
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مدينة خاركوف هو الأكثر سوءا في أوكرانيا، وسط امتناع المستشفيات في المدينة عن تقديم خدمات صحية للمدنيين واقتصارها فقط على العسكريين والمقاتلين.

العالم - روسيا

صرح بذلك رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، معتبرا أن الوضع الإنساني في مدينة خاركوف هو الأسوأ من نوعه في أوكرانيا.

وقال ميزينتسيف: "إن الوضع الإنساني في عدد من المناطق السكانية التي تقع تحت سيطرة كييف مستمر في التدهور بشكل سريع، في حين أن الوضع الأكثر خطورة اليوم هو في خاركوف، حيث تم فرض حظر تجول في المدينة".

وأوضح أن السكان في مدينة خاركوف يلجؤون إلى الأقبية، خوفا من استفزازات القوميين المتطرفين، وأنه في العديد من المنازل لا توجد تدفئة وكهرباء وغاز.

ولفت ميزينتسيف إلى أن المستشفيات ترفض تقديم خدمات صحية للمدنيين وتقتصر فقط على تقديمها للعسكريين والمقاتلين، كما أنه "لا توجد الأدوية الضرورية والحيوية في الصيدليات".

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روسيا: الوضع الإنساني في مدينة خاركوف الأوكرانية الأكثر سوءا

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