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هل تنفع معالجات الاحتلال برفع درجة التأهب القصوى؟

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي، ان الكيان الاسرائيلي يشهد حالة استنفار قصوى لكل اجهزته الامنية والعسكرية بشكل غير مسبوق منذ ما سمي بعملية السور القصوى.

خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان جهاز الشاباك الاسرائيلي مُني باخفاق كبير جداً الذي كان يستعرض عضلاته في الداخل الفلسطيني وفي الضفة وقطاع غزة، وكان يعرض خدمات مع الدول المطبعة لما يمتلك من امكانيات وخبرات وتقنيات عالية في المجال الامني، والتي فشلت بشكل ذريع.

واوضح البشتاوي، ان هناك حديث اقالة ما يسمى رئيس الشعبة العربية في الشاباك بعد الاخفاق الكبير، معتبراً ان العمليات الفدائية في مناطق 48 واحياء ذكرى يوم الارض الفلسطينية يظهر ان الصراع لم يتغير بل أخذ شكله الذي يجب ان يكون منذ يوم النكبة والى الآن.

واضاف ان الحكومة الاسرائيلية تشهد صراعاً بين الاحزاب الاسرائيلية، بينما هناك حضورا فلسطينيا موحدا مدويا في تل ابيب وفي الخضيرة وبئر السبع على قاعدة وحدة الارض كما حصل في معركة سيف القدس بعدما توحدت كامل الارض الفلسطينية في العملية النضالية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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