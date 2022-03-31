أوضاع دقيقة بتونس تؤشر لتطورات قد تشهدها الساعات القادمة!

خاص بالعالم

وكانت جلسة عامة افتراضية لم يترأسها رئيس البرلمان التونسي المعلقة اشغاله راشد الغنوشي قد صادقت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية وما ترتب عنها من أوامر ومراسيم رئاسية بـ113 صوتا مقابل صوت محتفظ واحد.

النواب المشاركون هم من كتل حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة والاصلاح والتيار الديمقراطي وعدد من المستقلين.

في وقت تكثفت فيه زيارات الوفود الأجنبية إلى تونس، رجح محللون وجود دعم من قوى مؤثرة في الداخل والخارج لنواب البرلمان التونسي لدفعهم نحو اتخاذ هذه القرارات.

وافادت مراسلة العالم في تونس: بان أوضاع دقيقة في تونس تؤشر لتطورات قد تشهدها الساعات القادمة، فلاشك ان تونس تسير نحو منعرج حاسم سواء ان تمكن النواب المشاركون في جلسة امس من فرض اجندتهم من عدمه، منعرج لا يمكن لاحد الجزم بمآلاته.