الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

أوضاع دقيقة بتونس تؤشر لتطورات قد تشهدها الساعات القادمة!

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حلّ البرلمان وفق الفصل 72 من الدستور حفاظا على أمن الدولة حسب قوله، وذلك ردا على عقد نواب البرلمان جلسة عامة عن بعد لالغاء الاوامر والمراسيم الرئاسية فيما باشرت النيابة العمومية إجراءات التحقيق ضد المشاركين في الجلسة.

خاص بالعالم

وكانت جلسة عامة افتراضية لم يترأسها رئيس البرلمان التونسي المعلقة اشغاله راشد الغنوشي قد صادقت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية وما ترتب عنها من أوامر ومراسيم رئاسية بـ113 صوتا مقابل صوت محتفظ واحد.

النواب المشاركون هم من كتل حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة والاصلاح والتيار الديمقراطي وعدد من المستقلين.

في وقت تكثفت فيه زيارات الوفود الأجنبية إلى تونس، رجح محللون وجود دعم من قوى مؤثرة في الداخل والخارج لنواب البرلمان التونسي لدفعهم نحو اتخاذ هذه القرارات.

وافادت مراسلة العالم في تونس: بان أوضاع دقيقة في تونس تؤشر لتطورات قد تشهدها الساعات القادمة، فلاشك ان تونس تسير نحو منعرج حاسم سواء ان تمكن النواب المشاركون في جلسة امس من فرض اجندتهم من عدمه، منعرج لا يمكن لاحد الجزم بمآلاته.

روابط ذات صلة

الغنوشي يرأس برلمان معلق لالغاء قرارات الرئيس التونسي والاخير يتوعد

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين+فيديو

طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي

شاهد بالفيديو.. أوضاع دقيقة بتونس تؤشر لتطورات قد تشهدها الساعات القادمة!

اعتقالات ومواجهات بالضفة.. واشتباكات مسلحة مع الاحتلال باقتحام جنين

سلطان عمان يستقبل وزيرة خارجية بريطانيا

لافروف: موسكو أصدرت اعتماد أول دبلوماسي لديها من حكومة طالبان