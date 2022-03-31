مراسل العالم: المقاومة اعدّت مفاجئة اثناء اقتحام قوات الاحتلال لجنين

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: انه مع ساعات الفجر الاولى لهذا اليوم، قامت قوات كبيرة من النخبة الاسرائيلية باقتحام مدينة جنين ومخيمها وحدثت اشتباكات عنيفة ما بينها وبين الشبان الفلسطينيين، مشيراً الى ان الجيش الاسرائيلي قال ان عملية الاقتحام والمداهمات التي يقوم بها في جنين هي جزء من البحث واستكمال التحقيق بعد عملية بني براك والتي ادت الى مقتل 5 اسرائيليين على يد شاب فلسطيني محرر ضياء حمارشة.

واكد مراسلنا ان قوات الاحتلال تفاجئت بحجم نيران المقاومين الفلسطينيين، واعترف الجيش الاسرائيلي بان احد ضباط النخبة من كتيبة الدوفدفان قد اصيب خلال عملية الاقتحام، معتبراً ان قادم الايام سيكون التصعيد سيد الموقف.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

