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واشنطن تخفف القيود المفروضة على استيراد السماد الروسي

واشنطن تخفف القيود المفروضة على استيراد السماد الروسي
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خففت القيود المفروضة على استيراد الأسمدة الروسية من أجل تجنب النقص في المنتجات.

العالم - الأميرکيتان

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما جديدا بتاريخ 24 مارس، والذي أزال فعليا الأسمدة الروسية من العقوبات المحتملة. هذا وتم إدراجها سابقا في قائمة المنتجات الحيوية إلى جانب المنتجات الزراعية والأدوية والمنتجات الطبية.

وبحسب صحيفة "كوميرسانت" الروسية، فإن هذا يرجع إلى النقص في السوق العالمية بسبب مشاكل الإمدادات من روسيا.

هذا وتوقفت شركات الطيران الكبرى عن التعاون مع الشركات الروسية، وعلى الرغم من أن الخدمات اللوجستية قد تم إنشاؤها بالفعل بمساعدة الدول التي لم تفرض قيودا، إلى أن الخبراء أشاروا إلى أنه بعد نشر الترخيص، تحسن الوضع.

وبحسب الصحيفة الروسية فإن الولايات المتحدة وأوروبا يعملون على خليط اليوريا والأمونيا والأسمدة المحتوية على الفوسفور.

كما وتعتمد أوروبا والولايات المتحدة بشكل كبير على الإمدادات من روسيا، في حين أن موسكو قادرة على إعادة توجيه تدفق البضائع إلى آسيا في حالة تدهور الوضع.

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واشنطن تخفف القيود المفروضة على استيراد السماد الروسي