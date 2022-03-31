مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال وفصائل المقاومة تعلن النفير العام

خاص بالعالم

وفي اطار محاولات الاحتلال السيطرة على الاوضاع اقتحمت قواته مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة حيث واجهته اعداد من الفلسطينيين الرافضين لهذا الاقتحام ودارت بين الجانبين مواجهات استشهد واصيب على اثرها عدد من الفلسطينيين، كما اصيب احد عناصر الاحتلال.

وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت من جهتها وصول جرحى الى مستشفى ابن سينا بعضهم في حالة حرجة، فيما اطلق جنود الاحتلال الغازَ المسيل للدموع في محيطِ مستشفى جنين الحكومي حيث تسربت الغازات إلى قسمِ الطوارئ.

وفي بيت لحم بالضفة الغربية استشهد فلسطيني من سكان اراضي 48 على يد مستوطن صهيوني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن داخل حافلة اسرائيلية، حيث قال جيش الاحتلال ان الحادث وقع قرب إليعازر في غوش عتصيون عندما طعن الفلسطيني يهوديا وأصابه بجروح خطيرة وان اسرائيليا آخر كان في الحافلة أطلق النار على المنفذ.

وقد ابلغت سلطات الاحتلال وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد المواطن نضال جمعة جعافرة برصاص الاحتلال.

حالة التصعيد الحالية اثارت مواقف فلسطينية عدة ابرزها اعلان الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة عبر بيان الاستنفار العام لسرايا القدس في كافة أماكن تواجدهم.

اما حركة حماس فاستنكرت جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واكدت عبر بيان انها ستواصل طريق المقاومة ومقارعة الاحتلال وحماية أبناء الشعب الفلسطيني مهما كانت التضحيات.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعت هي الاخرى الى تصعيد كافة اشكال المقاومة في مختلف الاصعدة.

